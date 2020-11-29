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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KÜTAHYA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katıldı

KÜTAHYA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katıldı

- Ali Babacan'ın kongrenin yapıldığı salona gelişi - DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşması - Babacan'a çini tabak hediye edilmesiKÜTAHYA (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kütahya İl Kongresi'ne katıldı.
Babacan, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.
Partisinin tarım ve hayvancılık politikalarını anlatan Babacan, şunları söyledi:"Çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımın güçlenmesi tüm ülkeyi kalkındırır. Biz bu nedenle tarımda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik tabanlı bir üretim modelini alacağız. Çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılacağız. Tarımın gençler için karlı bir sektör olmasını sağlayacağız. Hayvancılığı da yem üretiminden başlayarak destekleyeceğiz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da gereken desteği vereceğiz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile işletmelerinin kaliteli ürün yapmalarını sağlamak için de teknolojiyi kullanmalarını teşvik edeceğiz."Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine, Gülçin Hizarcıoğlu getirildi.

Politika Tarım Teknoloji Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

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