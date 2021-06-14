Kurtulmuş, 104 amiral üzerinden CHP’ye yüklendi

-Salondan detaylar

-Kurtulmuş’un açıklaması

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- “Ne diyor CHP'liler, 'Emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın” TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde ve toplantılara katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “104 emekli general için ne diyor CHP'liler, 'Emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın. Bu memleket çok darbe görmüştür. Kimlerin darbenin teşvikçisi, kimlerin darbenin habercisi, kimlerin darbenin hazırlayıcısı olduğunu çok iyi biliriz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kurtulmuş, burada partililere seslenerek, "Silahları nereden alıyorlar. Nereden aldıklarını biliyorsunuz. Siyasi destekleri nereden alıyorlar. Biliyorsunuz. Birçok batı ülkesinin başkentlerinde bu örgütlerin maalesef temsilcilikleri var, ofisleri var. Hatta lojistik desteler alıyorlar. Her şeyler alıyorlar. Daha dün gördünüz, dün gece geç saatlerde bir önceki gece maalesef Afrin'de sivil bir hastaneyi vurarak, 14 sivilin vefat etmesine neden oldular. Dünyanın gözü önünde evet birileri kınayacaktır bu geçecektir. Ama bu terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye’dir. Sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, ondan daha ileride bir şey söylüyorum. Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar, Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız. 27 Nisan muhtırasında eski dönemlerde olsa, 'siyasete muhtıra denildi' diye siyasetçiler pılısını pırtısını toplar çeker giderdi. Muhtıra vermeye kalkanlara 'hop siz kimsiniz işinize bakın' diyen milletimiz yetkiyi bize verdi. Biz işimize bakıyoruz ve millete hizmete devam ediyoruz. En son 103’tü de sonra nasıl 104 oldu anlamadım. 104 emekli general için ne diyor CHP'liler, 'Emekli generaller darbe mi yapar?' Onu külahımıza anlatın. Bu memleket çok darbe görmüştür. Kimlerin darbenin teşvikçisi, kimlerin darbenin habercisi, kimlerin darbenin hazırlayıcısı olduğunu çok iyi biliriz. 27 Mayıs darbesinden önce hangi sivil unsurların harekete geçirildiğini, 12 Eylül öncesinde, 28 Şubat öncesinde hangi sivil odakların bir şekilde hareketlendirileceğini çok iyi biliriz. Aynı şeyi 104 general üzerinden yapmaya çalıştılar. Artık karşınızda eski siyaset yok. Türkiye'nin yeniden büyük güçlü bir Türkiye olmasının yolunun güçlü bir demokrasiden geçtiğine inanan bir AK Parti kadrosu var. Millet ile bütünleşmiş olan bir siyaset var. Bu 104 general meselesinde de dik durduk. Birinci özelliğimiz demokratlıktır, demokrat olmayan AK Parti'yi anlayamaz. Demokrat olmayan aslında AK Partili de olamaz. Bu anlamda AK Partinin en büyük gücü demokrasiye olan kayıtsız şartsız, bağlılığıdır. Biliriz ki demokrasi meydanının merkezi seçim günüdür. Sandık samimiyetin iradesidir, sandıkta milletin namusudur. Dolayısıyla milletin iradesine namusuna saygı duyarız" dedi.

(HLD-

