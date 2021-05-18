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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kudüs’e destek konvoyu düzenlendi

Kudüs’e destek konvoyu düzenlendi

Konuşmalardan görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Siyasi Parti Basın Açıklaması Sivil Toplum Saldırı 

-Konvoydan görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de sivil toplum kuruluşları, İsrail’in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını “Kudüs Konvoyu” düzenleyerek protesto etti. Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve siyasi parti temsilcileri, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Adliye Sarayı önünde toplandı. Burada grup adına basın açıklamasında bulunan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, İsrail'in, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarda, Filistinlileri şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına dünya kamuoyunun gözü önünde devam ettiğini söyledi.

Nilüfer açıklamasında şunları dedi: "Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere siyonizmin kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır" Konuşmaların ardından, toplanan kalabalık araçlarıyla “Kudüs Konvoyu” düzenleyerek İsrail’i protesto etti. (YE- )
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