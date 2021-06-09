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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafı ziyaret etti

KONYA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafı ziyaret etti

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ereğli ilçesinde esnaf ziyareti - Babacan'ın Ereğli ilçe teşkilatının açılışını yapması - Babacan'ın açılıştaki konuşması - Babacan'ın Karapınar ilçesinde hayvancılık işletmesinigezmesi - Babacan'ın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nü ziyaretiDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafı ziyaret ettiKONYA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya 'nın Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret etti.Esnafın sorunlarını dinleyen Babacan, partisinin her sorunla ilgili çalışma yapacağını söyledi.

Babacan, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığını açılışında, DEVA Partisi'nin Türkiye'nin 81 ilinde 600'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamladığını söyledi.

Her hafta yeni ilçelerde açılışlar, görevlendirmeler yaptıklarını anlatan Babacan, "Bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Seçimden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günlük, ilk 360 günlük eylem planlarını hazırladık ve dün Adana'da açıklamaya başladık. İlk açıkladığımız eylem planı da tarım. Seçimden sonra kurulacak hükümet tarım politikalarıyla ilgili ilk 90 günde ne yapacak, daha sonraki bir yılda ne yapacak bunu madde madde ortaya koyduk." diye konuştu.
Babacan, her alanda benzer çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Deva Partisi'nin sadece sorunları tespit etmekle yetinmediğini dile getiren Babacan, "Ülkedeki sorunların çözümü için çare üretiyor, ülkemizin dertlerine deva olmak için geliyor inşallah." dedi.
Babacan, beraberindekilerle ziyaret ettiği süt üretme çiftliğinde, yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra Meke Gölü'nü ziyaret eden Babacan, Karapınar ilçesinde otobüsle şehir turu attı. Konya 'ya giden Babacan, Karapınar - Konya kara yolunun 20. kilometresinde bir tarladaki obruğu inceledi.

Politika Tarım Eylem Planı Hükümet Hayvancılık 

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