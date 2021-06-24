KOCAELİ - Kılıçdaroğlu: 'Bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var'
KOCAELİ - Kılıçdaroğlu: "Bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı masasına geçmesiKOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuştu. (6)
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