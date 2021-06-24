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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi

KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke'de esnaf ziyareti - Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla özçekim yapması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafla sohbet etmesi, el sallaması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilaj hakkında bilgi alması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke İskelesinden tekneye binmesi - Balıkçıların Kemal Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikram etmesi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknede balıkçılarla sohbetiKOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hereke'de esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilajı inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bindiği teknede balıkçılarla sohbet etti ve ikram edilen balık ekmeği yedi.

Esnaf Müsilaj Çekim Balık Ekmek 

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