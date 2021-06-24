KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Körfezi'ndeki müsilajı inceledi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke'de esnaf ziyareti - Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla özçekim yapması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafla sohbet etmesi, el sallaması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilaj hakkında bilgi alması - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hereke İskelesinden tekneye binmesi - Balıkçıların Kemal Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikram etmesi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun teknede balıkçılarla sohbetiKOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hereke'de esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Hereke Mahallesi'nde iskeleden denizdeki müsilajı inceleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bindiği teknede balıkçılarla sohbet etti ve ikram edilen balık ekmeği yedi.
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