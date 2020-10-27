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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü

- Görüşmeden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Yurt Dışı Çavuşoğlu 


- Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara temasları devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından bugünkü temaslarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya gelecek. (BC -
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