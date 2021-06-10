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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRŞEHİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ziyaretlerde bulundu

KIRŞEHİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ziyaretlerde bulundu

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un esnaf ziyaretleri - Seyit Torun'un Kırşehir Belediye Başkanlığı ve CHP İlçe Teşkilatını ziyaret etmesi - Torun'un Akpınar Belediye Başkanı ile görüşmesiCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kırşehir 'de ziyaretlerde bulunduKIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırşehir 'de esnafı ve CHP'li belediyeleri ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.Kent merkezindeki Terme Caddesi'nde esnafın sorunlarını dinleyen Torun, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile de makamında bir süre görüştü.Torun, ardından Boztepe ilçesine geçerek CHP İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi ve Belediye Başkanı Hüseyin Takan'ı makamında ziyaret etti.Torun'a eşlik eden Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, belediye binasında partililer tarafından 50'nci yaş günü nedeniyle doğum günü pastası kesildi.Ardından Akpınar ilçesinde esnaf ziyareti yapan Torun, Belediye Başkanı Şükrü Turgut'la da makamında bir süre görüştü.Torun, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Doğum Günü Doğum Günü Pastası 

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