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KİLİS - Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KİLİS - Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi

KİLİS - Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıMilli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a silahlanma tepkisi: - "Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç - beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil" - "Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz"ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'dan saldırgan değil barışçıl çözümler için uğraşmasını, Türkiye'nin sorunların çözümü için gösterdiği gayrete katkı sağlamasını istedi.Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde dün yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında harekat merkezini ziyaret etti, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde görevli personelle bir araya geldi.

Yarış General Nani Uttu 

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