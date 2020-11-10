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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur' - TBMM

Kılıçdaroğlu: 'Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur' - TBMM

Kılıçdaroğlu: "Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur" - TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir. Umarım böyle bir barış süreci tekrar gerçekleşmiş olur."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum. Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur. İki komşu daha sağlıklı daha tutarlı bir diyalog sürecine başlamış olurlar."

Bild Diyalog İşgal Barış Süreci 

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