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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Salihli’de muhtarlar ve partililerle buluştu

Kılıçdaroğlu, Salihli’de muhtarlar ve partililerle buluştu

- Kılıçdaroğlu'nun Ziraat Odası önünden muhtarlar tarafından karşılanmasından detaylar

-- Kılıçdaroğlu'nun CHP İlçe binası önünde karşılanmasından detay
-- Kılıçdaroğlu'nun platformda konuşmasından detaylar
-- Kılıçdaroğlu'nun alandan ayrılmasından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Salihli ilçesinde muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salihli ilçesinde muhtarlarla buluştu ve ardından yeni parti binasının açılışını yaptı. İlk olarak Salihli Ziraat Odası’nda muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Basına kapalı olarak gerçekleşen programın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler partisinin Mithatpaşa Mahallesi’ndeki yeni ilçe binasının açılışını yaptı. Açılış öncesinde bina önünde kurulan platformda partililere seslenen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının her evde huzur ve bereketin olması için çalıştıklarını vurguladı. Açılışın ardından Kılıçdaroğlu, konvoy eşliğinde Salihli’den ayrılarak İzmir'e doğru hareket etti. (ÖND-
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