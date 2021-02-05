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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de taziye ziyareti

Evden detay

Taziye Ziyareti 

-Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-Evden çıkıp aracına binmesi

( İZMİR ) İZMİR

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Menderes ilçesinde araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Yarın İzmir'de bir dizi programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kente geldi. CHP lideri, Menderes ilçesinde araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) Buca ilçesinde yaşayan ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti. (CA-
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