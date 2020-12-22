Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifade 'Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın'

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki, "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözleri dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." diyerek paylaştı. (BC -
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