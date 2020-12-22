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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifade 'Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın'

Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifade 'Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın'

-Kılıçdaroğlu'nun sözleri

( ANKARA ) - Kılıçdaroğlu'ndan ilginç ifade- "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" ANKARA

Sosyal Medya Uyuşturucu Grup Toplantısı Organ Ticareti Uyuşturucu Kaçakçısı 


- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki, "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözleri dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın" sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." diyerek paylaştı. (BC -
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