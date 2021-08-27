Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
Kılıçdaroğlu Marmaris’te evleri yanan aileyi ziyaret etti, yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu Marmaris’te evleri yanan aileyi ziyaret etti, yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti

Kılıçdaroğlu Marmaris’te evleri yanan aileyi ziyaret etti, yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti

Kılıçdaroğlunun yeşeren bölgede fotoğraf çekmesi

Yangın 

-Başkan Oktay'ın sunumu
-Aile ziyareti
-Merve Yılmaz'ın konuşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’da yanan alanları ziyaret etti. Yol üzerinde yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti, yangında evleri tamamen yanan bir ailenin evinde çay içti. Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri sırasında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla ilçe belediye başkanları ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay eşlik etti. Yangında evleri tamamen zarar gören Yusuf ve Medine Yılmaz çiftinin Marmaris Belediyesi tarafından yapılan evlerini ziyaret eden heyet, sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldılar. Daha önce evleri ile birlikte köpeğinin kulübesi yanan ve Marmaris Kaymakamlığı tarafından köpeğine kulübe hediye edilen 9 yaşındaki Merve Yılmaz ise yeni evlerine kavuştuğu için ve köpeğinin de kulübesi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
Yeniden yapılan evin önünde Mehmet Oktay, Marmaris Belediyesi tarafından afet sırasında ve sonrasında yapılanları tek tek Kılıçdaroğlu ve beraberinde gelen diğer illerin başkanlarına anlattı. Ziyaret sonrası vatandaşlar ile fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesi ile görüşmek üzere yola çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement