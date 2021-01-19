- Kılıçdaroğlu Küçükçekmece'de apartman görevlileri ile buluştu



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getirdiklerini belirterek, "Ben politikacı olarak oy veren vermeyen herkesin sorununa talip olmak ve çözmek zorundayım. Yeni bir siyaset anlayışı bu. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür Merkezi'nde İstanbul 3. Bölge apartman görevlileri ile buluştu. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını istediklerini vurgulayarak, "Benim faizcilerle bir işim yok. Benim rantiyecilerle bir işim yok, onlar beni sevmezler. Benim fakirin fukaranın sorunuyla ilgilenmeyenlerle bir ilgim yok. Bu ülkede yaşıyorsak bu ülkede huzur olmalı. Her evde bereket olmalı, her evde huzur olmalı. Birlikte yaşıyorsak herkesin karnı doymalı. Herkesin işi, aşı olmalı, herkesin sosyal güvencesi olmalı. Hiç kimsenin bir gelecek endişesi olmamalı. Kendisi için değil, ailesi ve çocukları için de gelecek endişesi olmamalı. Bunu sağlayacak kurumun adı sosyal devlettir. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Sosyal devlet rantiyecinin, tefecinin yanında duran devlet değildir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmak için hizmet etmek istediklerini belirterek, "Ben sizden oy istemiyorum. Altını çizeyim, oy sizin vicdanınıza aittir. Gidersiniz beğenirsiniz verirsiniz ya da vermezsiniz ama ben politikacı olarak oy veren vermeyen herkesin sorununa talip olmak ve çözmek zorundayım. Yeni bir siyaset anlayışı bu. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı. Siyasetin temelinde ahlak olmazsa hiçbir şey olmaz, ülkenin sorunlarını çözemez. Siyasetin temelinde ahlak olması lazım" diye konuştu.

Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmeli hedef edindiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Demokrasi olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Demokrasi aynı zamanda hak isteme rejiminin adıdır. Haksızlığa uğradığım zaman hakkımı isteyebilmeliyim, yasalardan gücümü almalıyım, örgütlenmeden gücümü almalıyım. Bunun adı demokrasidir. Ben hak isterken biri enseme vurup 'hak isteyemezsin' derse orada demokrasi yoktur. Demokrasi o açıdan çok değerlidir, nefes gibidir, hava gibidir, teneffüs ederiz. Dolayısıyla biz hak ararken de demokrasi içinde, kırmadan dökmeden hakkımızı aramalıyız. Lütfen siyasi partilerin dünyaya ve insana bakış açısını gözden uzak tutmayın. Nasıl bakıyoruz dünyaya, insanımıza nasıl bakıyoruz, Türkiye'ye nasıl bakıyoruz, komşularımıza nasıl bakıyoruz? Memlekette huzur ama komşularımızda da huzur istiyoruz. İnsan kanının döküldüğü bir rejim, rejim değildir. Eğer insan, Allah'ın yarattığı en değerli varlıksa o varlığa hepimizin saygı göstermesi lazım. İslam coğrafyasını görüyorsunuz. Kan var mı var, gözyaşı var mı var, acı var mı var. Peki İslam coğrafyasında bu kan, bu acı, bu gözyaşı yaşanırken silahları kim veriyor bunların eline? Egemen güçler veriyor, 'beyler birbirinizi öldürün'. Niçin? 'Bana alttaki petrol lazım, siz değil' diyor" (ÖFA



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