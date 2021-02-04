Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.
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