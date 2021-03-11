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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu

Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu

istiklal marşı okunurken detay

Kanaat Önderleri Naat Sivil Toplum İstiklal 

-programa katılanlardan detay
-katılımcılar soru sorarken detay
-kılıçdarıoğlu konuşma

( UŞAK ) UŞAK

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak’ta kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Uşak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan programda kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcılarından Gülizar Biçer, Ali Öztunç, Veli Ağbaba, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve çevre illerdeki Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Dutdere, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, eşlik ederken kanaat önderleri, Uşak muhtarları ve sivil toplum kurum müdürleri de programa katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba’nın yaptığı konuşmaların ardından programa katılan katılımcıların düşünce ve soruları alındı. Ardından kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularını cevapladı.
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