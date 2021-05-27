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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu esnafları gezdi, genç kıza çiçek hediye etti

Kılıçdaroğlu esnafları gezdi, genç kıza çiçek hediye etti

- esnafları gezmesi

Genç Kız Sipsi Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Oyun Havası 

-- genç kıza çiçek vermesi
-- Dernek başkanının sipsi çalması
-- Dernek üyelerinin oyun havası oynaması
-- Kılıçdaroğlu'na sipsi hediye edilmesi
-- Kılıçdaroğlu'nun ayran içmesi
-- Kadın Şoförün otobüsüne binmesi ve sohbet etmesi

( BURDUR ) -- Burdur’un tek kadın otobüs şoförüne başarılar diledi BURDUR

- Burdur’a bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uzun Çarşı’da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafları tek tek gezen Kılıçdaroğlu, Burdur’un tek kadın halk otobüsü şoförü Ayşe Gürdal’ın otobüsüne binerek başarılar diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi ziyaretinin ardından Uzun Çarşı’da bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaret esnasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu kendisine selam veren genç kıza çiçek takdiminde bulundu. Daha sonra Burdur’un tek kadın halk otobüsü Şoförü Ayşe Gürdal’ın otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, Ayşe Gürdal ile bir süre sohbet ettikten sonra başarılar diledi. Kadın Halk Otobüsü Şoförü Ayşe Gürdal, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Kılıçdaroğlu Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği önünde sipsi icracılığı yapan Hüseyin Demir’in sipsi çalmasına alkış ile eşlik etti. Dernek üyelerinin sipsi eşliğinde oyun havası oynamasının ardından Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği’ne geçen Kılıçdaroğlu, ayran içti. Dernek Başkanı Hüseyin Demir Kılıçdaroğlu’na puşi ve sipsi hediye etti. (CTK -
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