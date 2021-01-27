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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’nu kabul etti

Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’nu kabul etti

-Kabulden görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Dera 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri Ayhan Barut ve Bekir Başevirgen eşlik etti.(BC -
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