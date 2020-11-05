Kılıçdaroğlu, CHP'li Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı (2) - ANKARA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi - Kılıçdaroğlu'nun Nazlıaka ve ailesine taziyede bulunması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınması - Cenazenin araca nakledilmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Nazlıaka ve ailesiyle konuşmasıKılıçdaroğlu, CHP'li Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, Nazlıaka'nın annesi Göksel Coşkunoğlu ve halası Reyhan Yılmaz, taziyeleri kabul etti.Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı CHP milletvekilleri, partinin kadın kolları üyeleri ve aile yakınları da bulundu.Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Coşkunoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü.ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babasının cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu için Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, Nazlıaka'nın annesi Göksel Coşkunoğlu ve halası Reyhan Yılmaz, taziyeleri kabul etti.Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı CHP milletvekilleri, partinin kadın kolları üyeleri ve aile yakınları da bulundu.Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Coşkunoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü.
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