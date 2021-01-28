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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Babacan ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Babacan ile görüştü

Görüşmeden görüntü

( ANKARA ) ANKARA


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.
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