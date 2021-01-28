Kılıçdaroğlu, Babacan ile görüştü

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.
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