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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in anıt mezarına çiçek bırakıp dua etti

Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Demirel’in anıt mezarına çiçek bırakıp dua etti

Kılıçdaroğlu'nun anıt mezara gelişi

Eğirdir Gölü İslam Sparta İslamköy Anıt Mezar 

-Mezara çiçek bırakması ve dua etmesi
-Anı defterini imzalaması
-Demirel'in yeğeni ile telefonda görüşmesi
-Taziye ziyaretinde karşılanması
-Taziye çıkışı eğirdir gölüyle ilgili bilgi alması
-Gölden detay
-Kılıçdaroğlu'nun uğurlanması

( ISPARTA ) ISPARTA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in anıt mezarını ziyaret ederek dua etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güne saat 05.45’te Isparta’nın Gönen ilçesinde gül işçileriyle birlikte gül çiçeği toplayarak başladı.
Gönen Belediyesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Burdur’a geçti. Kılıçdaroğlu, Burdur programı dönüşünde 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalça Tepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında anıt mezara çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, dua etti. Daha sonra anı defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, merhum Süleyman Demirel’in yeğeni Nihal Demirel Atasagun ile telefonda görüştü. Taziye ziyaretinde bulundu Kılıçdaroğlu, anıt mezar ziyaretinin ardından korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek’in ailesine taziye için Eğirdir’in Beydere köyüne geldi. Burada merhum Mustafa Şimşek’in eşi Meral Şimşek’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Eğirdir Gölü kıyısında su seviyesinin çekilmesiyle ilgili de bilgi alan Kılıçdaroğlu, Ankara’ya doğru hareket etti.
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