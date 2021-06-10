Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KİEV - İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek

KİEV - İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek



- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba açıklaması - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio açıklamasıİtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecekKİEV (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceklerini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Di Maio, Kiev 'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna'nın gerçekleştirdiği reformların önemine dikkati çeken Di Maio, Kiev ve Brüksel arasındaki ilişkilerin pekişmesinin iki taraf için önemli olduğunu aktardı.Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması ve vize serbestisi anlaşmalarının sonuçlarından memnun olduklarına dikkati çeken Di Maio, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceğini bildirdi.Di Maio, Ukrayna - NATO ortaklığının ulaştığı seviyeyi takdir ettiklerini ifade etti.
Kuleba da Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumunu İtalyan mevkidaşıyla ele aldıklarını belirterek, İtalya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik yolundaki entegrasyonuna daha fazla nasıl katkı verebileceğini görüştüklerini kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını konusunu da ele aldıklarını aktaran Kuleba, görüşmede İtalyan hükümetinden Ukraynalı turistlere kapılarını açmalarını istediğini dile getirdi.

Koronavirüs Vize Serbestisi Basın Toplantısı Ticaret Anlaşması Serbest Ticaret Anlaşması 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement