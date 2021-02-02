Kemal Kılıçdaroğlu çiftçilerle bir araya geldi



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik öneme sahip olduğunu, daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Çiftçi Buluşması programının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, tarımın tüm ülkeler için ‘stratejik sektör’ olduğunu vurgulayarak, “Tarım bütün dünyadaki ülkeler için vazgeçilmez bir sektörse o zaman tarımın desteklenmesi gerekiyor. Niye desteklemiyoruz” diye sordu. “Çiftçi tarımı terk etmeye başladı” Çiftçilerin tarım yapmayı bıraktığını savunan Kılıçdaroğlu, “Üzülerek ifade edeyim; son 18 yılda çiftçi tarımı terk etmeye başladı.

2002 yılında 26 milyon 579 bin olan ekilen biçilen tarım alanımız 2019’da 23 milyon hektara düştü. Ekilmiyor. Bereketsiz mi? Hayır, bereketli. Eksek bir şey çıkmaz mı? Hayır, çıkar. Bereketli mi topraklar? Bereketli. Niye ekilmiyor? Ektiği zaman zarar ediyor. Ektiği zaman batıyor çiftçi. ‘Niye ekeyim?’ diyor” diye konuştu.

2011 yılında Bağ-Kur’lu çiftçi sayısının 1 milyon 121 bin kişi olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu rakamın 2020 yılında 556 bin kişiye düştüğünü belirterek, “Pekiyi bu insanların sosyal güvenliği ne olacak? Ne olacak bu insanlara? Sosyal devlet bu insanlara bakmayacak mı?” dedi.

(MC-BC-BA-Y)



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