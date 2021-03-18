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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ile selamlaşması

Bebek Hatıra Fotoğrafı Akkale Köylü Kadın 

-Ayşe Bebek ile hatıra fotoğrafı çektirmesi
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylü kadınlar ile sohbeti

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferinin yıldönümü nedeniyle bölgeye ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdardoğlu ilk olarak Alçıtepe'de muhtarlar ile bir araya geldi. Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferinin yıldönümü nedeniyle Çanakkala'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nu partililer ve vatandaşlar Eceabat İlçesinin Alçıtepe Köyünde karşıladı. Kılıçdaroğlu köy girişinde aracından inerek esnaflara hayırlı işler diledi ve onlar ile sohbet etti. Kılıçdaroğlu kendisini ailesi ile birlikte karşılamaya gelen Ayşe bebek ile fotoğraf çektirdi. Köylü kadınlar ile bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdardoğlu daha sonra muhtarlar ile bir araya geldi. (EME-
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