Kavşaktan kaldırılan Osmanlı Tuğrası görseli tartışması meclise taşındı

-OSMANLI TUĞRASININ ESKİ GÖRÜNTÜSÜ

-SÖKÜLEN TUĞRANIN ATIL HALDE BULUNDUĞU FOTOĞRAF

-TUĞRANIN SÖKÜLDÜĞÜ ALANDAN GÖRÜNTÜ

-MECLİS KONUŞMASI

-BAŞKAN YILMAZ'IN ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ



( ANTALYA ) -- Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz:- "Vatandaş kavşakta Atatürk, havalimanı ve Gazipaşa’yı temsil eden bir heykel görmek istiyor. Tuğranın sanatsal bir değeri yok”- “Burası Osmanlı kasabası değil” ANTALYA



- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı Kavşağı’nda bulunan Osmanlı Tuğrası figürlü saatin sökülmesi belediye meclisinde tartışmalara sebep oldu. Şubat ayı meclisinde AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin konuyu gündeme getirmesi üzerine Belediye Başkanı Yılmaz, Osmanlı Tuğrasını bakıma almak için söktüklerini söylemişti. Mart ayı meclisinde konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine Başkan Yılmaz " Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş, yada Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değil. Cumhuriyet döneminde kurulmuştur, ismini Atatürk vermiştir. Burası Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok arzu ederseniz, insanlar isterse oraya taşıyabiliriz. Biz her konuyu insanlara soruyoruz. Bu toplantıyı meclis grubuna attık. AK Parti ve MHP grubundan kimse gelmedi." dedi.

Osmanlı Tuğrasının belediyeye ait bir alanda atıl vaziyette görüntülenmesi üzerine konu Mart ayı meclis toplantısında tekrar gündeme geldi. AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri Osmanlı Tuğrasının tekrar yerine konup konmayacağını sorması üzerine açıklama yapan Yılmaz Tuğra konusunda bir toplantı yaptıklarını, orada 'Ne görmek istiyorsunuz' diye sorduklarını belirterek " Sizden başka orada bir tuğra görmek istiyorum diyen olmadı. Büyük çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve Gazipaşa isminin Atatürk tarafından verildiği için, Atatürk’ü ve Gazipaşa’yı anımsatan bir görsel istediler. Nasıl bir görsel olacağı konusunda karar vermiş değiliz. Sizlerin de görüşüne açığız. Tuğrayı düşündüğünüz istediğiniz bir yer varsa oraya taşırız. Başkan olarak benim görüşüm, biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz. Atalarımızdır. 16 Türk devletinden biridir ama Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş, yada Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değil. Cumhuriyet döneminde kurulmuştur, ismini Atatürk vermiştir. Burası Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok arzu ederseniz, insanlar isterse oraya taşıyabiliriz. Biz her konuyu insanlara soruyoruz. Bu toplantıyı meclis grubuna attık. AK Parti ve MHP grubundan kimse gelmedi.” dedi.

MHP’li Meclis Üyesi Avni Atay’ın farklı görsellerin kaldırılmadığını ancak Osmanlı Tuğrasının kaldırıldığını hatırlatarak, “Bu zihniyetle ilçe yazboz tahtasına döner. Her gelen öncekinin yaptıklarını değiştirir. Buna meydan vermeyelim” demesi üzerine Başkan Yılmaz, “Koyarken kime sordunuz? Ben kaldırırken niye soruyorsunuz? Bir önceki belediye başkanı koyarken kime sormuş? Kafasına göre koymuş, ben de kaldırıyorum. Benden sonra gelen de benim koyduğumu kaldırsın. Ama ben yine de 30-40 kişi çağırıp ‘burada ne görmek istiyorsunuz?’ diye sormuşum. Bu Kur'an-ı Kerim değil. Tuğranın sanatsal bir değeri de yok. Bu bizim atalarımızın, padişahların kullandığı bir mühür. Olayı cumhuriyet ve Osmanlıyı kıyaslamaya yönlendirmeyin. Onlarda bizim atamız. Cumhuriyeti kuranlarda atamız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kars’ta bir heykeli kaldırttığını örnek gösteren Yılmaz, kendi koyduğu görselin de ileride kaldırılabileceğini söyledi.



AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Uysal’ın bir önceki mecliste tuğrayı bakım yapmak için söktüklerini hatırlatması üzerine sinirlenen Yılmaz, “Neden yerine koymadım çünkü siz itiraz ettiğiniz için istemiyorum. Biz daha şey yapmadan ‘tuğramız nerede’ dediniz. Gelip benimle konuşmadınız. Kamuoyuna mesaj vermek istediğiniz. Fikir değiştirdim” dedi.





