Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeş Kılıçdaroğlu ağabeyini HDP'den istedi

Kardeş Kılıçdaroğlu ağabeyini HDP'den istedi

açıklama

Kaçırılma Terör Örgütü 

-detaylar

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, eline aldığı fotoğrafla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelip ağabeyini HDP'den istedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, eline aldığı 'Ben de ağabeyimi HDP’den istiyorum' pankartıyla annelere yanlarında olduğu mesajını verdi. Celal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı. (RK-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı