Karabük Milli İrade Platformu’nda ‘Montrö Bildirisi’ne tepki

-Zeki Öz'ün konuşması

-vatandaşlardan detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Milli İrade Platformu, 103 emekli emekli amirallerin yayınladığı bildiriye karşı Türkiye’nin darbecilerden artık hesap soran bir ülke olduğunu ve bildiriye imza atan amirallerin rütbelerinin alınması gerektiğini ifade etti.

Bünyesinde birçok sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Karabük Milli İrade Platformu, 103 emekli amiralin imzaladığı bildiriye tepki göstermek için Kemal Güneş Caddesi’nde bir araya geldi.Platform adına konuşan Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duydukları bir açıklama yayınladıklarını belirterek “Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açıkça dile getirildi.

Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir” diye konuştu.

‘Deniz kuvvetleri emeklisi’ sıfatıyla yayınladıkları bildirinin içerik itibariyle ‘amiral eskisi’ olduğunu ifade eden Öz, “Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden güya fikir beyan etmişler. Aslında gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır” dedi.

“Akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir”“Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve te’kit etmiştir” diyen Öz, “Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur” ifadelerine yer verdi.“Bildiriye imza atanların rütbeleri ellerinden alınmalı”Türkiye’nin artık darbecilerden hesap soran bir ülke olduğunu aktaran Öz şunları söyledi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Karabük Milli İrade Platformu bileşenleri olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş’um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.”



loading...