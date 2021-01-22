Kamer Genç mezarı başında anıldı

-Dualar okunması

-Kamer Genç’in eşi Sevim Genç’in konuşması

-Kamer Genç’in mezarına karanfiller bırakılması



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Eski Milletvekili Kamer Genç vefatının 5. yılında Tunceli’deki mezarı başında anıldı. Eski Milletvekili Kamer Genç için ölümünün 5. yılında, Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında anma programı düzenlendi.

Törene eşi Sevim ve oğlu Seçkin Genç'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kamer Genç için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edilip mezarına karanfil bırakıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel. Kamer Genç’in kente yakışan biri olduğunu belirtirken, Kamer Genç’in eşi Sevim Genç de, “Eşim için o kadar güzel saygı, sevgi ve özlem ifade edildi ki, üzerine söyleyecek söz bulamıyorum” ifadelerini kullandı. (ET-HİV-ÖZ-Y)



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