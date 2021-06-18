KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi
- AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Valilik ziyareti - Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın konuşması - Grup Başkanvekili Ünal’ın esnaf ziyareti ve Bahtiyar Yokuşu’nda incelemelerde bulunması - Ünal’ın MÜSİAD ziyareti ve Arsan Kavşağı incelemesi - Ünal’ın konuşmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Türkiye, her zaman bölgede savaşı değil, barışı ve insanların korunmasını, mazlumların ve savaş mağdurlarının korunmasını ön planda tuttu. Biz bölgede Suriye'nin ve Irak'ın da toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her seferinde ifade ettik." dedi. Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş 'ta gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de liderlerle yaptığı görüşmelerin son derece faydalı ve verimli geçtiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık bir saat baş başa görüştüğünü hatırlatan Ünal, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ve bölgede oluşturulmak istenen oldubittiler konusunda kırmızı çizgilerini esnetmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin ali çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:"Burada söz konusu olan Türkiye'nin bölgedeki pozisyonudur, haklarıdır. Türkiye, Libya'da da Doğu Akdeniz'de de Karabağ'da da oyun kurucu. Cumhurbaşkanımız, Bakü'de yaptığı konuşmada Altılı Platform teklifini tekrar etti. Altılı Platform neydi? Altılı Platform, Rusya, Türkiye, İran, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın içerisinde olduğu, bölgenin barışını güvence altına alacak bir platform. Türkiye, her zaman yıkıcı değil, yapıcı oldu. Türkiye, her zaman bölgede savaşı değil, barışı ve insanların korunmasını, mazlumların ve savaş mağdurlarının korunmasını ön planda tuttu. Biz bölgede Suriye'nin ve Irak'ın da toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu her seferinde ifade ettik. "Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinde, bölgede yangın çıkarılmasına izin vermeyeceğini, Türkiye'nin bölgesinde operasyonlara, kaosa, kargaşaya müsaade etmeyeceğini en güçlü şekilde dile getirdiğini, Türkiye'nin tezlerini açık ve net şekilde ortaya koyduğunu belirtti. - Çıldır Ovası cevabıÜnal, kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u da ziyaret etti.Mahir Ünal, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü temaslarına değinerek, "Biz dün Azebaycan'daydık. Paşinyan'ın reks ettiği yerde, Çıldır Ovası'nda güzel bir Kafkas dansı yapıldı. Bu çok güzel bir cevaptı. Cumhurbaşkanımız ve Aliyev oradaydı. Hepimiz oradaydık. Şuşa'dan Bakü'ye 6 saate gittik." diye konuştu. Şuşa'nın kültürel anlamda Kahramanmaraş 'a çok benzediğini belirten Ünal, iki kentin kardeş şehir olmasını istediklerini söyledi.
Ünal, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin de "Bir günde toplam aşılama miktarında Türkiye rekoru kırdık. 1 günde 1 milyon 250 bin kişiyi aşıladık. Bu, müthiş bir rakam. Bu tabii aynı zamanda sağlık organizasyonunun da gücümüzü göstermesi açısından çok önemli. Türkiye'nin 1 günde 1 milyon 250 bin aşı yapma kapasitesi, dünyada böyle bir kapasite yok." ifadelerini kullandı. - Kentteki diğer temaslarMahir Ünal, Valilikteki temaslarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.Daha sonra Trabzon Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Ünal, Bahtiyar Yokuşu'nda restore edilen tarihi konakları da inceleyerek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'dan bilgi aldı.Ardından Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ünal, burada iş insanlarıyla bir araya geldi.Ünal, buradaki konuşmasında, kentteki tarihi dokunun korunması adına yapılan faaliyetlerin önemine işaret etti.Şehirlerin insanların hafızasını, anılarını, kavgalarını ve mücadelelerini oluşturduğunu ifade eden Ünal, "Çocuklarımıza yaşadıkları şehirde yaşıyor olmalarının bir bedeli olduğunun anlatmalıyız. Aksi halde onları kaybedebiliriz." şeklinde konuştu.
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