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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması komisyonu toplandı

Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması komisyonu toplandı

Komisyondan görüntü

( ANKARA ) -- Komisyon toplantısına İçişleri bakanı Süleyman Soylu katılıyor ANKARA

General Misyon Toplantı Kadına Şiddet 


-. Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel komutanı Orgeneral Arif Çetin, ve diğer yetkililer katıldı.
Komisyondan görüntü alınmasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti. İçişleri Bakanı Soylu, komisyondaki milletvekillerine kadına şiddet konusunda sunum yapacak. (AUÖ
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