Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması komisyonu toplandı



-. Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel komutanı Orgeneral Arif Çetin, ve diğer yetkililer katıldı.

Komisyondan görüntü alınmasından sonra komisyon toplantısı görsel basına kapalı olarak devam etti. İçişleri Bakanı Soylu, komisyondaki milletvekillerine kadına şiddet konusunda sunum yapacak. (AUÖ

