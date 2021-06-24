İZMİR - Pakdemirli: 'Türkiye, yatırımcılara önemli fırsatlar sunan bir ülkedir'
İZMİR - Pakdemirli: "Türkiye, yatırımcılara önemli fırsatlar sunan bir ülkedir" - 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Pakdemirli'nin konuşması - Plaket töreni - Pakdemirli: - Pakdemirli: "Türkiye, yatırımcılara önemli fırsatlar sunan bir ülkedir"İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış programına katıldı. (4)
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