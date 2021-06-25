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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Kılıçdaroğlu, “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi”nin açılış törenine katıldı

İZMİR - Kılıçdaroğlu, “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi”nin açılış törenine katıldı

- Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri - Törene katılanlar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi - İstiklal Marşı ve tesisin tanıtım filmi - Biosan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler'in konuşması - Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi”nin açılış törenine katıldı.
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Açılış Töreni Tanıtım Filmi 

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