İZMİR - Kılıçdaroğlu, “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi”nin açılış törenine katıldı
- Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin havadan görüntüleri - Törene katılanlar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişi - İstiklal Marşı ve tesisin tanıtım filmi - Biosan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler'in konuşması - Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de “Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi”nin açılış törenine katıldı. (2)
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