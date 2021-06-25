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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Kılıçdaroğlu, Havuz İzmir'in açılış törenine katıldı

İZMİR - Kılıçdaroğlu, Havuz İzmir'in açılış törenine katıldı

- Havuz İzmir tesisleri açılışı - Protokolden görüntü - Havuz İzmir tesisleri ile ilgili slayt gösterimi - Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve protokolün açılış kurdelesini kesmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sporcuların antrenmanını izlemesi ve sohbet etmesi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun sporcularla sohbet etmesiİZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yaptırılan Havuz İzmir tesislerinin açılış törenine katıldı.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, su sporlarını teşvik etmek ve profesyonel takımları desteklemek için yaklaşık 16 milyon liralık yatırımla kente Havuz İzmir 'i kazandırdıklarını anlattı.Konuşmadan sonra Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti, tesisi gezdi.

Su Açılış Töreni Su Sporları Lyon 

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