Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de CHP’liler birbirine girdi: O anlar kamerada

İzmir’de CHP’liler birbirine girdi: O anlar kamerada

- Kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri

( İZMİR ) -- İzmir’de CHP’li delege, Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırdı İZMİR

Kamera Güvenlik Kamerası Suç Duyurusu Başkanlık Seçimi Saldırı 


- İzmir’in Torbalı ilçesinde CHP’li İl Delegesi ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı birbirine girdi. CHP’li İl Delegesi, Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırırken, meydana gelen kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre saha çalışmalarında bulunmak üzere toplanan partililer, mahalle turu öncesi kahvaltı yapmak için bir kafeteryaya geldi. Eski Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen başkanlık seçimi sürecinde aralarında görüş ayrılığı bulunan ve bu yüzden husumet olduğu öne sürülen CHP’li İzmir İl Delegesi A.S. ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö arasında, kafeterya yakınında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte CHP’li delege A.S., Başkan Yardımcısı’na tekme attı. Ortalık bir anda karışırken, araya giren partililer kavgayı ayırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar A.S., CHP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla saldırmaya çalıştı. Zor ayırdılar Saha çalışması sırasında gerçekleşen kavgada partililer, birbirine giren A.S. ile Y.S.Ö.'yü güçlükle ayırdı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö, saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle CHP’li İl Delegesi A.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. O anlar kamerada Öte yandan meydana gelen kavga iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Y.S.Ö. partililerle konuştuğu esnada yanında bulunan A.S.'nin kendisine tekme attığı daha sonra yumruk yumruğa kavga çıktığı ve partililerin araya girmeye çalıştığı anlar görüldü.
Görüntülerin devamında CHP’li İl Delegesi A.S.'nin, Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla yürüdüğü yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AÇ-
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement