İzmir’de CHP’liler birbirine girdi: O anlar kamerada

- İzmir’in Torbalı ilçesinde CHP’li İl Delegesi ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı birbirine girdi. CHP’li İl Delegesi, Belediye Başkan Yardımcısı’na satırla saldırırken, meydana gelen kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre saha çalışmalarında bulunmak üzere toplanan partililer, mahalle turu öncesi kahvaltı yapmak için bir kafeteryaya geldi. Eski Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen başkanlık seçimi sürecinde aralarında görüş ayrılığı bulunan ve bu yüzden husumet olduğu öne sürülen CHP’li İzmir İl Delegesi A.S. ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö arasında, kafeterya yakınında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte CHP’li delege A.S., Başkan Yardımcısı’na tekme attı. Ortalık bir anda karışırken, araya giren partililer kavgayı ayırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar A.S., CHP’li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla saldırmaya çalıştı. Zor ayırdılar Saha çalışması sırasında gerçekleşen kavgada partililer, birbirine giren A.S. ile Y.S.Ö.'yü güçlükle ayırdı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö, saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle CHP’li İl Delegesi A.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. O anlar kamerada Öte yandan meydana gelen kavga iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Y.S.Ö. partililerle konuştuğu esnada yanında bulunan A.S.'nin kendisine tekme attığı daha sonra yumruk yumruğa kavga çıktığı ve partililerin araya girmeye çalıştığı anlar görüldü.

Görüntülerin devamında CHP’li İl Delegesi A.S.'nin, Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla yürüdüğü yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AÇ-