Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız" - Salonda açılan afişler - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız."

Terör Mağduru Terör Örgütü Biz De Varız 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı