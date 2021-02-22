İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız" - Salonda açılan afişler - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız."
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