İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği yerlere, bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz'
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği yerlere, bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki katılımcılarİZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (8)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz"
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