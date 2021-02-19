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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı

İZMİR - Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı

- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzunun hizmete alınması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iİmir Tersanesi Komutanlığına gelmesi - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Havuz Hizmete Giriş Belgesi’ni Havuz Komutanı Deniz Yarbay Özgür İkiz’e takdim etmesi - Havuz Komutanı Deniz Yarbay Özgür İkiz'in kürsüde yemin etmesi - Yüzer havuzunun hizmete alınma kurdelesinin kesilmesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindekilerin yüzer havuzu gezmesiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Tersanesi Komutanlığında düzenlenen Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzunun hizmete alınması törenine katıldı.
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