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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik

Gerginlik anlarından detay

( HATAY -EK) HATAY

Kamera Muhabir Saldırı 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı.Meral Akşener bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kanatlı Caddesindeki bir iş yerinde Akşener'i takip etmek isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameramanına izin verilmedi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, provokatörlükle suçladığı A Haber Muhabiri Varlı'yı "Çıkın gidin buradan" diye uzaklaştırmak istedi.Diğer partililerin de kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Varlı , "Bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Ancak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırı oldu" dedi.
(İBÇ-
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