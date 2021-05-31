İYİ Parti'liler ile muhabir arasında gerginlik



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vekil yeğeni Ümit Dikbayır, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur arasında gergin anlar yaşandı. Meral Akşener bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kanatlı Caddesindeki bir iş yerinde Akşener'i takip etmek isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur ile kameramanına izin verilmedi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, provokatörlükle suçladığı A Haber Muhabiri Varlı'yı "Çıkın gidin buradan" diye uzaklaştırmak istedi. Diğer partililerin de kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Varlı , "Bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Ancak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırı oldu" dedi.

(İBÇ-

