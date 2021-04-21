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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Grup toplantısı

Akşener konuşma

( ANKARA )- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- “(4B’li çalışanlar) Sayıları 500 bini bulan bu kardeşlerimiz, hem başından beri kadrolu olan meslektaşlarıyla hem de sonradan kadro verilen meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında özellikle tayin açısından ciddi bir mağduriyet yaşıyor” ANKARA

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- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sayıları 500 bini bulan 4B’li personelin kadrolu olan meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında özellikle tayin konusunda ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener, 4B’li personelin durumuna da değinerek, “4B’li çalışanlarımız, tayin, izin, özlük, görevde yükselme gibi birçok haktan mahrum bırakılıyor. Sadece öğretmenlikte bile 4 ayrı kadro modeli uydurdular. Bu 4B serüveni nasıl başladı biliyor musunuz? ‘Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren, geçici işlerde, mali yılla sınırlı olarak’ diye başladılar. Ama bugün bırakın geçici işleri, asli işlerde bile aynı kadro modelini uygular oldular. Sayıları 500 bini bulan bu kardeşlerimiz, hem başından beri kadrolu olan meslektaşlarıyla hem de sonradan kadro verilen meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında özellikle tayin açısından ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Daha iyi anlaşılması açısından bir örnek vereyim. Aynı şehirde, aynı hastanede 3 sözleşmeli hemşiremiz var. 2013 yılından önce işe giren istediği yere tayin olabiliyor. 2016’dan sonra işe giren, 4 yılı doldurduktan sonra istediği yere tayin olabiliyor. Eğer, 2013’le 2016 yılı arasında girdiysen yandın. Ömür boyu tayin olamıyorsun. Uygulamadaki saçmalığa bakar mısınız? Bu kardeşlerimizin hepsi devlet memuru mudur? Evet, devlet memurudur. Eğitimleri aynı mıdır? Evet, aynıdır. İşe KPSS ile mi girdiler? Evet, KPSS ile girdiler. Peki kendinden önce aynı şekilde işe alınanlara bu haklar verilmiş mi? Evet verilmiş. Kendinden sonra benzer statüde işe alınanlara bu haklar verilmiş mi? Evet verilmiş. O zaman aile olma, çocuğuna bakma, tayin olma haklarını, bu 500 bin kardeşimize niye vermiyorsunuz” dedi.

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