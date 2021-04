İYİ Parti Grup toplantısı

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar, bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında görüş ve önerileri elbette açıklayabilirler ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulur. Çünkü biz ‘Söz de, karar da milletindir’ diyenleriz. Dün 28 Şubat karanlığında da böyleydi, 27 Nisan gecesi de böyleydi, bugün de bu böyle" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili, “Yine esnafın derdi konuşulmadı. Yine çiftçinin çilesi konuşulmadı. Yine işsizlerin dramı konuşulmadı. Yine aşı sırası bekleyen insanlarımız, tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı. Yine milletimiz kaybetti, yine Türkiye kaybetti. Son 60 yılda dokuz defa darbe, post modern darbe, muhtıra, e-muhtıra görmüş bir millet olarak elbette bazı hassasiyetlerimiz var” dedi.

Akşener şöyle devam etti: “Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar, bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında görüş ve önerileri elbette açıklayabilirler. Ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulur. Çünkü biz ‘Söz de, karar da milletindir’ diyenleriz. Dün 28 Şubat karanlığında da böyleydi, 27 Nisan gecesi de böyleydi, bugün de bu böyle. Vesayetin üniformalısına da, cübbelisine de, lacivert takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz.” "Uygur soykırımını durdurun diyoruz, bu kadar basit" Çin Büyükelçiliğinin kendisini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı tehdit ettiğini belirten Akşener, “Bizim herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama bizim Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Biz insan hakları diyoruz, adalet diyoruz. Biz Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün namusuna uzanan, mabedine değen o eli çekin diyoruz. Biz Uygur soykırımını durdurun diyoruz. Bu kadar basit. Biz, bu meseleyi sadece soydaşlarımız olduğu için değil, aynı zamanda bir insanlık sorunu olduğu için önemsiyoruz. O nedenle bu kürsü, Doğu Türkistanlı bir evladımızın tüm dünyaya gerçeği haykırabildiği tek kürsüdür. Bu kürsü, hakkın, hakikatin gür bir sesle dillendirildiği kürsüdür. Bu kürsü, milletin kürsüsüdür" ifadelerini kullandı Bu konuda mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini anlatan Akşener, "Ve o pis elinizi Uygur'un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.





