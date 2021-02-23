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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Grup toplantısı

Akşener konuşma

( ANKARA ) -- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- “Türkiye’nin kaynakları var, imkanları var, zengin, güçlü ve mutlu bir ülke olmak için çok büyük bir potansiyeli var ama doğru yönetilirse" ANKARA

Er Kadın Toplantı Grup Toplantısı 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin kaynakları var, imkanları var, zengin, güçlü ve mutlu bir ülke olmak için çok büyük bir potansiyeli var ama doğru yönetilirse” dedi.
Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener, Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in sözlerini eleştirerek, "Şikayet edeni onursuz ilan ederek bir travma daha yaşatmak değildir. Vicdan bunu gerektirir, ahlak bunu gerektirir. Ve aynı zamanda ‘onurlu siyaset’ bunu gerektirir. Cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için başvuru süresi mi var? 3 iş günü içinde şikayetçi olmayana namussuz mu diyeceksiniz? Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? İster bir gün sonra, ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur. İYİ Parti, hakkını arayan her kadının daima yanında olacaktır" diye konuştu.
"Türkiye’nin kaynakları var, imkanları var, zengin, güçlü ve mutlu bir ülke olmak için çok büyük bir potansiyeli var ama doğru yönetilirse" diye devam eden Akşener, "Milletimizin dertleri için hazırladığımız, çözümleri anlatıyoruz. Türkiye’ye dair çizdiğimiz vizyonu, hayal ettiğimiz Türkiye’yi anlatıyoruz. Çünkü biz, milletimizin en iyisini hak ettiğini biliyoruz. Ve en iyisini hak eden milletimize reva görülen bu yapay AK Parti gerçeğini kabul etmiyoruz. O nedenle biz, içine sokulduğumuz bir sorun yumağı olan, bu ucube sistem yerine, ’İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ diyoruz" ifadelerini kullandı. (AUÖ-CC-Y)
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