- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz'



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin salgına karşı mRNA aşısını bularak, insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduklarını belirterek, "Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" dedi.

Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin salgına karşı mRNA aşısını bularak, insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduklarını belirten Akşener, “Bunun yanında hocalarımızın kanser araştırmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini biliyoruz. Yani, Covid-19 salgını söz konusu olmasaydı da kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İşte o nedenle bugün İYİ Parti grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türklerin gururu olan bu iki bilim insanımızı, insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bizler için unutulması imkansız, Türk milletinin ebediyen gururla anacağı vefalı evlatlarıdır. Bu önemli talebimize Meclisteki tüm partilerin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günü NATO zirvesine katıldığını hatırlatan Akşener, “Daha düne kadar verip veriştiği NATO bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar bu arkadaşların tamamı, ‘Muhalefetin dostu Biden‘ diyorlardı, 'Hayın Biden' diyorlardı, 'Zalım Biden' diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve basın toplantısında Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ne dedi? 'Dostum Biden' dedi.

Dünün ‘Eyyyy Biden’ı, bugünün ‘Dostum Biden’ı oluverdi. İşte size Sayın Erdoğan’ın bipolar dış politika anlayışının son örneği. İşte size 'kanka' diplomasisinin Türkiye’yi getirdiği son nokta" dedi.

Akşener şöyle konuştu: “Geçtiğimiz hafta ABD’yi Türkiye’nin en büyük milli güvenlik sorunu olarak ilan eden havuz medyası, bu yakınlaşmayı nasıl yorumlayacak merak ediyorum. Mesela, S-400’lerin bir şekilde kullanım dışı bırakılması durumunda yıllardır adeta Rusların amigoluğunu yapan siyasetçi ve gazetecilerin nasıl tepki vereceğini merak ediyorum. Rus donanmasının Doğu Akdeniz’e girişini savunanların veya Çin’le Türkiye’yi stratejik ortak haline getirmek isteyenlerin akıbetini merak ediyorum. Küçük ortak, siyasi kıvraklıkta Sayın Erdoğan’a uyum sağlamış görünüyor. Kendisinin daha önce sineye çektiklerini göz önünde bulundurunca sözde soykırım yalanını da sineye çekmesini yadırgamıyoruz. Ama mesela, minik ortak bu işlere ne diyecek gerçekten merak ediyorum”. Akşener, çalışan ve işverenin zor durumda olduğunu kaydederek, “Yaz aylarında havaların ısınması ve aşılamanın artmasıyla birlikte, hayatın normale dönmesi bekleniyor. Ancak, hayatın normale dönmesi borca batmış olan işletmelerin de normale döneceği anlamına maalesef gelmiyor. Biriken kira borçlarını ödemek zorundalar. Bugün vaka sayısı sıfıra inse bile bu işletmelerin normale dönmesi en az bir yıl alacak. Pandeminin etkisiyle sıkışan tüm işletmelerin kapsamlı bir 'Rehabilitasyon Programına' ihtiyacı var. Ayrıca 2021 yılı için sene başında dile getirdiğimiz asgari ücret teklifimizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz asgari ücretin net 3 bin liraya çıkarılmasını, işverenin üzerindeki vergi ve sigorta yükünü de devletin üstlenmesini önermiştik. Bu vesileyle bu önerimizi altını çize çize bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü önerimiz yürürlüğe girerse düşük ücretli nefes alır. Bu sayede istihdam artar, işsizlik azalır. İstihdamın artması tüketimi artırır ve ekonominin çarkları daha hızlı döner. Özellikle işgücü maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon düşer. Enflasyonun düşmesi, ülkenin faiz yükünü azaltır. Enflasyonun düşmesi, kurlar üzerindeki baskıyı azaltır. Oluşan bu sinerjiden çalışan da, işveren de, devletimiz de karlı çıkar. Erdoğan, enflasyonun azalması ve döviz kurunun 15 kuruş düşmesi bile bu önerimiz için gereken kaynağı karşılıyor. Buyur sana anahtar teslim çözüm önerisi. Gel bizi dinle ve bir yıllık 'Rehabilitasyon Programı' önerimizi devreye al” dedi.

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