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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şehitler Abidesi’nde

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şehitler Abidesi’nde

Akşener'in çelenk bırakması

Şehit Şehitlikler Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Akkale 

-Şehitlikte dua etmesi
-Abide de fotoğraf çektirmesi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde ilk olarak İYİ Partili Belediye Başkanı Saim Zileli’yi makamında ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra ilçe esnafıyla bir araya geldi. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Şehitler Abidesini ziyaret etti. Şehitler Abidesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Akşener, saygı duruşunda bulunduktan sonra sembolik şehitliklerde dua etti. Partililerle birlikte Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, daha sonra İstanbul’a gitmek üzere alandan ayrıldı. (UYC
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