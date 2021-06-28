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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muğla'da

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muğla'da

Akşener'in ziyaretinden detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Cennet Ihale Yangın Arbede 


- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla ziyaretinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Akşener'in Muğla programı Milas'ta esnaf ziyareti ile başladı.
Program sırasında küçük bir arbede yaşandığı öğrenilirken, Akşener ardından Yatağan'da halka seslendi. Daha sonra Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Meral Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile görüştü. Belediye önünde açıklamalarda bulunan Akşener, "Kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız. Şu an yapılan ihalelerin paralarını ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin" dedi.
İlde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Akşener ayrıca, "Bir şehidimiz var. Allah mekanını cennet etsin" diye konuştu.
(MAZ-OD-CC-Y)
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