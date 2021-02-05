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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti

- Akşener'in esnaf ziyaretleri

Siyasi Partiler Toplantı Siyasi Parti Grup Toplantısı Muhalefet 

-- Akşener'in açıklamaları

( ANKARA )-İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "İnsanlar siyasetçiden kavga gürültü istemiyor" ANKARA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'nın Gölbaşı ve Elmadağ ilçelerinde esnafı ziyaretinde bulundu. Akşener, "İnsanlar siyasetçiden kavga gürültü istemiyor" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Gölbaşı ve Elmadağ ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. İki ilçede bulunan esnafların sorunlarını dinleyen Akşener, Salı günü partisinin grup toplantısında bu sorunları dile getireceğini belirtti.
Genel olarak esnafın salgından dolayı sıkıntı yaşadığını, sokağa çıkma kısıtlamasının esnaf kesimini etkilediğini söyleyen Akşener, kredi borçlarının da 1 yıl ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Akşener, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnsanlar siyasetçiden kavga gürültü istemiyor. Dertlerinin görülmesini istiyor. Dertleri görüldükten sonra da bir araya gelip çözülmesini istiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir sistemin içinde evet pandemi zorlaştırdı her şeyi buna itirazım yok ama doğru adımların atılması lazım. Bu sese siyaset cenahının kulak vermesi lazım. Seçim olur ve bir siyasi parti veya birden fazla siyasi partiyi yan yana getirir seçmen ve der ki sen iktidar olacaksın. Bizim konumumuzdaki siyasi partilere de der ki senin üzerinde gözüm var sen de muhalefet olacaksın. İktidar dertleri çözmekle mükelleftir. Muhalefet de halkın avukatı olmakla mükelleftir. Seçmenin bize verdiği görev bu." (Mİ-
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