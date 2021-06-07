İstanbul’un suyu daha az temizlendi

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( İSTANBUL -ÖZEL)- İBB 2020 Faaliyet Raporu'na göre 2018'de günlük 4,5 milyon metreküplük su arıtma oranı, 2020'de 3.8 milyon metreküpte kaldı- AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol: "Tamam arıtma tesisleri yapmıyorsunuz anladık ama ne olur bari yapılanları tam çalıştırın" İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporuna göre İSKİ'nin atık su arıtımından geri kazandığı su miktarı önceki yıllara göre ciddi oranda azaldı. 2018’de günlük 4,5 milyon metreküplük su arıtma oranı 2020'de 3,8 milyon metreküpte kaldı. Atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı ise 2018’de 29 milyon metreküp iken 2020’de 24 milyon metreküpe düştü. İBB Meclisi'nde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol "Tamam arıtma tesisleri yapmıyorsunuz anladık ama ne olur bari yapılanları tam çalıştırın" dedi.

İstanbullu vatandaşlar kıyılarında yoğun olarak görülen deniz salyası, derelerde her geçen gün artan kirlilik, çamur ve pis koku gibi sorunlar yaşıyor. İstanbul genelinde son 2 yıldır atık su yönetiminde yaşanan sıkıntılar İSKİ’nin 2020 yılı faaliyet raporuyla da gün yüzüne çıktı. Rapordan derlenen verilere göre; İSKİ bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 2018’e göre yüzde 35 azaldı. 2020’de günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3,8 milyon metreküpte kaldı. Atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı ise 2018’de 29 milyon metreküp iken 2020’de 24 milyon metreküpe düştü. İçme suyu tedariki, atık su arıtma, tünel, kolektör, kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu gibi pek çok alanda hizmet veren İSKİ’nin bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay düştü. 2018 yılı bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 4 milyar 066 milyon TL iken bu rakam 2020 yılında 2 milyar 628 milyon TL’ye geriledi. 2020 yılında günlük 4,5 milyon metreküp atık su arıtma yapılması planlanırken gerçekleşen oran 3,8 milyon metreküpte kaldı. Atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı ise 2018’de 29 milyon 379 bin metreküp iken 2020’de 24 milyon 869 bin metreküpe düştü. “Artıma tesisleri yapmıyorsunuz, var olanları çalıştırın” İSKİ 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında İBB Meclisi’nde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol, “2018 yılında günlük yaklaşık 4,5 milyon metreküplük atık su arıtımı yapılırken, beklentimiz 2020 yılında bunu aşmak değil midir. Ama ne yazık ki 2020 yılında 4,5 milyon metreküplük atık su arıtımı azalmıştır. Bu nasıl bir durumdur anlam veremedik. Tamam arıtma tesisleri yapmıyorsunuz anladık ama ne olur bari yapılanları tam çalıştırın. Faaliyet raporunda defalarca daha çevreci ve gelişmiş bir İSKİ'den bol bol bahsetmişsiniz. Gittikçe her alanda gerileyen bir İSKİ görüntüsü ortaya çıkıyor bunun farkında değil misiniz. 2020 de yapılanlar, sık sık dile getirilen çevreci söylemlerle uyuşmamaktadır. Önceki dönemde 2023 yılına kadar İstanbul'da biyolojik arıtma tesisleri oranını yüzde 90’lara çıkarmak gibi, ön arıtmalar sonrası derin deniz deşarjlarına son verilmesi projemiz vardı. Bu konuda hala hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Marmara denizi kirleniyorum diye feryat ediyor. Deniz ve derelerdeki oksijen oranı düştü. Atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak çalıştırılmaması nedeniyle Karadeniz ve Marmara Denizindeki azot ve fosfor yoğunluğu artıyor, deniz canlıları da kirlilikten boğuluyor. Bu feryada İSKİ’nin kulak vermesi lazımdır. Çevre ve doğa hiçbir zaman ihmale gelmez” dedi.



