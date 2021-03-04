İSTANBUL - Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
- Kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkılma anı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kentsel dönüşüm alanına gelişi - Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilmesi - Kılıçdaroğlu'nun işçilerle sohbet etmesiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını incelediİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.Kemal Kılıçdaroğlu'na incelemelerinde, CHP İstanbul milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.Yıkım ekibinde görevli işçiyle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, buradaki bir oyuncakçı dükkanını da ziyaret ederek iş yerindekilerle sohbet etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım