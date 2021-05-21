İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ta İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı çıkışında İsrail’in saldırıları protesto edildi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde aralarında siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, eni Mahalle Geylani Camisi önünde cuma namazı çıkışı bir araya geldi. Cami önünde toplanan grup "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları atarak tekbir getirdi. Anadolu Gençlik Derneği Şırnak Şubesi adına Erol Kılıçlı basın açıklamasını okudu. Kılıçlı, "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah’ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelelerinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa’yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail’in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist Israil’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun. Zafer İslam’ındır, zafer yakındır” dedi.

İsrail’e tepki gösteren grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

